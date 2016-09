Servus TV 03:05 bis 04:00 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Tod einer Autorin AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der plötzliche Tod einer unbeliebten Kolumnistin eines Frauenmagazins ruft Miss Fisher auf den Plan. Sie beginnt mit ihren Ermittlungen und muss schnell feststellen, dass es in der Redaktion reichlich Neid und Intrigen gab. Der Kreis der Verdächtigen ist groß und Miss Fisher ist auf die Zusammenarbeit mit Inspector Robinson angewiesen. Hinweise führen in die Vergangenheit, in der ein ehemaliger Angestellter offenbar das Objekt der Begierde innerhalb der Redaktion war. Die erfolgreiche australische Krimi-Serie "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe "Phyrne Fisher Mysteries" von Kerry Greenwood und gilt als teuerste australische TV-Produktion aller Zeiten. Bis dato wurde die Serie weltweit in mehr als 120 Länder verkauft. Ein Erfolg, der auch der charismatischen Hauptdarstellerin Essie Davis zu verdanken ist, die mit der Serie ihren Durchbruch schaffte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Richard Bligh (Mr. Butler) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Emma Freeman Drehbuch: Ysabelle Dean, Kelly Lefever Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 6

