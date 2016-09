Servus TV 01:15 bis 01:55 Serien Hell on Wheels Der Gott des Chaos USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Eisenbahnmogul Durant veranstaltet einen Ball, zu dem er Senatoren und Investoren einlädt. Dabei entdeckt der Schwede Gundersen, dass Harper Bohannons Frau nicht ermordet haben kann - der Sergeant war zum Zeitpunkt des Mordes gar nicht in der Armee! Eine Information, die für Bohannon alles verändern wird... Packende Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Common (Elam Ferguson) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Dominique McElligott (Lily Bell) Tom Noonan (Reverend Cole) Eddie Spears (Joseph Black Moon) Ben Esler (Sean McGinnes) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: David Von Ancken Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton Kamera: Marvin Rush Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 16