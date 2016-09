Servus TV 01:20 bis 02:10 Dokumentation Heimatleuchten Die Steiermark - oafoch echt, sunst nix (1/5) A 2016 2016-09-17 15:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die Pest in Europa wütete, wurde ein kleiner Ort in der Steiermark verschont. Dafür danken die Bewohner von St. Benedikten noch heute einmal im Jahr dem Herrn, indem sie eine riesige Pestkerze durch den Ort tragen. Ein Brauch an dem die Bewohner festhalten, obwohl es auch schon zu Opfern während der Prozession gekommen ist. Vor Generationen kam eine Ordensschwester um, als die Pestkerze den Trägern entglitt und sie erschlug. Etwas ungefährlicher, aber ganz sicher nicht weniger sinnvoll ist es zur Sonnenwende nach Graden zu fahren. Hier existiert ein besonderer Brauch, das "Sunnwend-Rachn". Frisch verliebte und noch nicht verheiratete Paare springen über ein stark rauchendes Feuer. Das bringt Glück für die ausstehende Hochzeit. Welchen Brauch es für die Zeit nach der Hochzeit gibt, haben uns die Gradener allerdings nicht verraten. Ein anderer Brauch sagt, dass wer mit einem besonderen Kräutergürtel über das Feuer springt und den Gürtel anschließend verbrennt, vor Krankheiten geschützt durch das nächste Jahr geht. . Alljährlich im Herbst wird der Waldschachersee abgelassen und die Abfischung von weit über 100 Tonnen Fisch begonnen. Ein eindrucksvolles Gewusel von Fischen aller Größen und Gattungen. Die Fischer sprechen dann davon, dass das Wasser kocht. Ein echter Steirischer Querdenker ist Bernhard Schmid. Mehr als zwanzig Jahre brauchen seine Stühle bis sie fertig sind. Er lässt Bäume in Stuhlform wachsen. Der Erfolg spricht für den Steirer mit dem ungewöhnlichen Hobby. Schmids Stühle stehen mittlerweile sogar in Galerien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten