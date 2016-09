Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Sotschi am Schwarzen Meer Sotschi am Schwarzen Meer D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Schwarzmeerküste bei Sotschi wird nicht umsonst die "Russische Riviera" genannt. Sonne, Palmen und warmes Meerwasser ziehen jährlich Tausende russische Urlauber an. Der Kurort Sotschi liegt auf demselben Breitengrad wie Nizza. Familie Jegorow aus Tomsk in Sibirien reist jedes Jahr in einer viertägigen Bahnfahrt nach Sotschi an. Dass sie nur zwei freie Quadratmeter am Strand ergattern, stört sie wenig. Denn endlich heißt es raus aus dem grauen Plattenbau und hinein in den heißen Trubel. Bei Sotschi liegt auch Russlands größtes Ferienlager Orlionok (Kleiner Adler). Natalia Bogdanowa leitet seit kurzem eine von sieben Abteilungen der riesigen Ferienanlage. 4.000 Kinder verbringen in Orlionok ihre Schulferien. Die Dokumentation besucht die unterschiedlichen Bewohner Sotschis und gibt Einblick in das Alltagsleben an der "Russischen Riviera". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa