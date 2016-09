MTV 22:00 bis 22:55 Reality-TV Jersey Shore Reunion USA 2009 Merken In "Jersey Shore" begleitet MTV acht junge Erwachsene in die Ferien. "Jersey Shore" nimmt die Zuschauer mit in die Welt der Guidos und Guidettes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jersey Shore Altersempfehlung: ab 16