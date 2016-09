BonGusto 20:35 bis 21:05 Magazin Sarah Graham: Kochen in Kapstadt Kochstunde in Bo-Kaap SA 2013 Merken Sarah macht sich auf den Weg zu einem bekannten Vertreter der malaiischen Küche, namens Faldela Tolker's in Bo-Kaap im Cape Malay Viertel am Rand von Kapstadt, einem der kulturell und historisch interessantesten Teile Kapstadts. Viele der dortigen bunten Häuser sind nationale Denkmäler aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bitten: Sarah Graham cooks Cape Town