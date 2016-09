KI.KA 19:30 bis 21:00 Komödie Vater hoch vier Jetzt erst recht! DK 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Skateboardwettbewerb, an dem Ole teilnimmt, wird Pa das Portemonnaie gestohlen. Alles wäre nicht so schlimm, wenn sich in diesem Portemonnaie nicht der Totoschein seiner Tippgemeinschaft in der Firma befinden würde, der gerade als Hauptgewinn gezogen wurde. Der Verlust des Portemonnaies mit dem Gewinn-Schein ist also eine Katastrophe für Pa. Wie soll er es den anderen sagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Niels Olsen (Pa) Jakob Wilhjelm Poulsen (Ole) Jess Ingerslev (Onkel Anders) Cecilie Meiniche (Stella) Kathrine Bremerskov Kaysen (Mie) Sidse Mickelborg (Søs) Søren Bregendal (Peter) Originaltitel: Far til fire - på hjemmebane Regie: Claus Bjerre Drehbuch: Claus Bjerre, Lars Detlefsen, Thomas Glud, Jacob Tingleff Kamera: Mads Thomsen Musik: Jeppe Kaas