KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Überraschender Besuch / Die doppelte Evie AUS, D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Überraschender Besuch: Sirenas Schwester Aquata kommt zu Besuch und bringt eine gute Nachricht mit: Sirena darf zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückkehren. Leider gilt dies nicht für Lyla und Nixie. Die beiden sind schockiert, haben aber keine Zeit für Abschiedsschmerz. Zac hat bei seiner Suche nach dem Dreizack den Mondsee entdeckt und beansprucht ihn nun für sich. Lyla und Nixie wollen nicht einfach tatenlos zusehen und unternehmen alles, um Zac zum Aufgeben zu bewegen. Glücklicherweise stehen sie dann doch nicht allein vor dieser schweren Aufgabe. Die doppelte Evie: Nixie spielt in der Grotte verbotenerweise mit Ritas magischen Tränken und Pulvern herum, als sie weggerufen wird. Ritas Katze Poseidon schnüffelt neugierig an den Flaschen herum und da passiert es: eine magische Flüssigkeit vermischt sich mit einem ebensolchen Pulver. Poseidon tapst durch das Gemisch und als die Katze danach Evie begegnet, passiert etwas Unerwartetes. Poseidon verwandelt sich in eine zweite Evie und spaziert als Doppelgängerin durch die Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown Drehbuch: Max Dann Musik: Titellied: "I Just Wanna Be" Chantelle Defina & Jack Dacy