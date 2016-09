Niederlande 1 20:30 bis 21:35 Sonstiges Witse Onder de toren B 2010 Merken In de struiken bij een middelbare school wordt het lijkje van een baby gevonden, gedumpt in een plastic zak. Alles wijst op een ongewenste zwangerschap en een illegale abortus. Wanneer Witse de tienermoeder op het spoor komt, blijkt vooral haar omgeving het moeilijk te hebben met wat er is gebeurd. De ouders van het meisje hebben immers een heel specifieke levensstijl die voor een tweede slachtoffer dreigt te zorgen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Bart Klein (Marc Cammaerts) Originaltitel: Witse Regie: Melinda Van Berlo Drehbuch: Pieter De Graeve