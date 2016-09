Starbesetzter Südstaaten-Thriller mit Mystery-Elementen nach einem Roman von James Lee Burke: In Louisiana wütet ein Prostituiertenmörder. Auf dem Rückweg von einem Tatort trifft der Südstaaten-Cop Dave Robicheaux auf den betrunkenen Hollywoodstar Elrod Sykes. Angeblich dreht man in der Nähe einen Film, mitfinanziert vom lokalen Mafioso Balboni. Robicheaux vermutet, dass mehr dahintersteckt … In Google-Kalender eintragen