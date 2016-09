3sat 17:00 bis 17:45 Dokumentation Im Land der Samen Die letzten Rentiernomaden D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im äußersten Norden Schwedens, mehr als 1000 Kilometer nördlich von Stockholm, lebt die kleine Minderheit der Samen, die Ureinwohner der europäischen Arktis. Ihre Kultur und ihre traditionelle Lebensgrundlage, die Rentierzucht, sind bedroht. Der Klimawandel, Eingriffe der schwedischen Zentralgewalt und die Interessen mächtiger Rohstoffkonzerne setzen ihnen zu. Am äußersten Rand des Laponia-Gebiets - des größten arktischen Schutzgebiets Europas, zu dem vier Nationalparks gehören - versucht der Berufsfischer und Rentierzüchter Kenneth Pittja, die Lebensweise seiner Vorfahren an seine Kinder weiterzugeben. Das ist eine große Herausforderung inmitten der kargen Natur mit ihren kurzen Sommern und Wetterextremen. Nun bedroht auch noch der Bau einer Eisenerzmine die letzten Rentiernomaden. Doch immer mehr junge, traditionsbewusste Samen wehren sich gegen den Ausverkauf der Natur und das Verschwinden ihrer traditionellen Lebensweise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Land der Samen Regie: Martin Rosefeldt, Joakim Demmer