3sat 14:50 bis 15:35 Dokumentation Landträume In der Lüneburger Heide D, F 2012 Stereo 16:9 Merken Die Reihe porträtiert Gartenliebhaber in einigen der schönsten Regionen Europas. Teil drei führt in die Lüneburger Heide. In der Region südlich von Hamburg befindet sich die größte zusammenhängende Heidefläche Europas. Schon früh wurde die für die Landwirtschaft eher untaugliche Region zum Naturschutzpark. Der Film porträtiert Bewohner der Lüneburger Heide, die sich bei der Gartengestaltung von den Gegebenheiten und Traditionen der Region leiten lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Landträume