Niederlande 2 23:40 bis 01:05 Drama Deux jours, une nuit B, F, I 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Belgisch filmdrama. Sandra, herstellende van een depressie, dreigt haar baan te verliezen vanwege bezuinigingen. Haar zestien collega's krijgen van de baas de keuze voorgelegd: een bonus van 1000 euro of Sandra's baan. Bijna alle collega's kiezen voor het geld. De eerstvolgende maandag wordt het definitieve besluit genomen en gesteund door haar man probeert Sandra alsnog het tij te keren. In een race tegen de klok gaat ze haar collega's een voor een af om hen te smeken van de bonus af te zien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Sandra) Fabrizio Rongione (Manu) Catherine Salée (Juliette) Batiste Sornin (M. Dumont) Pili Groyne (Estelle) Simon Caudry (Maxime) Lara Persain (Femme de Willy) Originaltitel: Deux jours, une nuit Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Drehbuch: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Kamera: Alain Marcoen Altersempfehlung: ab 6

