College Tour Jochem Myjer NL 2016

Jochem Myjer is een van de populairste komieken van ons land. Hij staat bekend om zijn ongeëvenaarde tempo en feilloze imitaties. Hij is geliefd bij jong en oud en zijn shows zijn steevast uitverkocht. Met zijn vorige show, Even Geduld Aub!, werd hij persoonlijker dan ooit en oogstte hij louter lovende kritieken. In 2015 kwam een grote droom uit met de verschijning van zijn eerste kinderboek, De Gorgels, dat werd bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. In dit boek is Jochems liefde voor de natuur goed zichtbaar; als vogelaar en fanatiek roofvisser zoekt hij die het liefst zo vaak mogelijk op. Op dit moment werkt Jochem aan zijn nieuwe voorstelling Adem in, Adem uit, die volgend jaar in première zal gaan. College Tour interviewt hem, hoe kan het ook anders, in "zijn" stad Leiden.

Moderation: Twan Huys