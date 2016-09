Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lisse NL 2016 HDTV Merken De bijzondere relatie tussen Lissenaar Ben en Lizet Ligtenberg. Na een gestage verwijdering binnen hun huwelijk volgt een scheiding. Ben laat Lizet en zoontje Lars achter en kiest voor een andere vrouw. Zijn vriendin wordt zwanger, maar de relatie strandt. Dan overlijdt het kleintje plotseling bij de bevalling. Bens leven staat op z'n kop. Door de bezoekregeling voor Lars is het contact met ex-vrouw Lizet gebleven. In deze heftige periode van rouwverwerking ontdekt hij hoe belangrijk zij voor hem is. Hella ontmoet hen na de hernieuwde trouwbelofte, als er volop geklust wordt in de oude kinderkamer van Lars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde

Jetzt im TV Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:40 bis 16:40

Seit 90 Min. Landträume

Dokumentation

3sat 15:35 bis 16:15

Seit 35 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 15:45 bis 17:15

Seit 25 Min. Tiere im Fokus

Dokumentation

ARTE 15:50 bis 16:15

Seit 20 Min.