ARTE 21:45 bis 23:15 Dokumentation Jimi Hendrix "Hear My Train A Comin" USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jimi Hendrix war ohne Zweifel einer der größten Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Die Dokumentation zeichnet Jimis Weg von Seattle über den Dienst in der Armee und seine Zeit als unbekannter Sessionmusiker bis hin zum Starruhm und zum letzten Auftritt beim Fehmarn Love & Peace Festival am 6. September 1970 eindrucksvoll nach. Regisseur Bob Smeaton konnte auf bisher unveröffentlichtes Bildmaterial zurückgreifen und lässt in seinem Film musikalische Weggefährten wie Paul McCartney, Mitch Mitchell, Noel Redding, Eddie Kramer, Steve Winwood und Billy Gibbons zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jimi Hendrix (Himself) John Mitchell (Himself) Noel Redding (Himself) Al Hendrix (Himself, Jimi Hendrix's father) Bob Hendrix (Himself, Jimi Hendrix's cousin) Muddy Waters (Himself) Terry Johnson (Himself, friend of Jimi Hendrix) Originaltitel: American Masters: Jimi Hendrix: Hear My Train a Comin' Regie: Bob Smeaton Kamera: Guy Jackson