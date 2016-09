AXN 02:55 bis 05:10 Abenteuerfilm Ritter aus Leidenschaft USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Frankreich im 14. Jahrhundert: Als der Herr eines unbekannten Knappen plötzlich das Zeitliche segnet, nimmt der die Identität des Verblichenen an. Er nimmt an Ritterkämpfen teil und kommt so zu Ehren, die für einen bürgerlich Geborenen normalerweise unerreichbar waren. Ab ins Mittelalter, so cool und spaßig wie nie zuvor! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heath Ledger (William Thatcher) Rufus Sewell (Graf Adhemar) Shannyn Sossamon (Jocelyn) Paul Bettany (Geoffrey Chaucer) Laura Fraser (Kate) Mark Addy (Roland) Bérénice Bejo (Christiana) Originaltitel: A Knight's Tale Regie: Brian Helgeland Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Richard Greatrex Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12

