AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Kurier GB 2007 16:9 6. Staffel, Episode 6: Der Iran hat sich in London eine Schaltplatine beschafft, die es dem vorderasiatischen Land ermöglichen würde, Atomsprengköpfe herzustellen. Um zu verhindern, dass die Platine von einem Kurier per Flugzeug in den Iran gebracht wird, will Harry Peace veranlassen, dass kein Flugzeug mit Ziel Teheran London verlässt. Von diesem Plan weiß auch die ominöse Organisation "Jalta", denn Ros Myers platzierte Abhörgeräte in den Räumen des MI5. Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Matthew Marsh (Bob Hogan) Sam Graham (Richard Rolfe) Gemma Jones (Connie James) Originaltitel: Spooks Regie: Brendan Maher Drehbuch: George Tiffin Kamera: Damian Bromley Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16