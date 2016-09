TNT Film 02:10 bis 03:40 Horrorfilm Hostel 2 USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Drei junge Amerikanerinnen absolvieren ein Auslandssemester in Rom. Bei einem Wochenendausflug werden sie in das berüchtigte slowakische Hostel gelockt. Schon bald erfahren sie das düstere Geheimnis dieses Ortes äußerst schmerzhaft am eigenen Leib und erleben die Hölle auf Erden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren German (Beth) Roger Bart (Stuart) Heather Matarazzo (Lorna) Bijou Phillips (Whitney) Richard Burgi (Todd) Vera Jordanova (Axelle) Jay Hernandez (Paxton) Originaltitel: Hostel: Part II Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth Kamera: Milan Chadima Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18

