ARTE 01:30 bis 03:25 Actionfilm Die Unbestechlichen USA 1987 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Chicago, im Jahr 1930: In den Gassen herrscht Krieg. Die Prohibition hat die Stadt fest im Griff, Gewalt ist an der Tagesordnung und die Menschen wollen nur eines: Trinken - und das um jeden Preis. Kein Wunder also, dass Schmuggler und Ganglords Hochkonjunktur haben und der illegale Handel mit alkoholischen Genüssen floriert. Die Oberhoheit über das kriminelle Treiben liegt in der Hand von Al Capone, der höchste Kreise hinter sich hat. Als bei einem Bombenanschlag ein zehnjähriges Mädchen getötet wird, können die städtischen Behörden die Augen nicht länger verschließen. Auf Gesuch der Stadt hin soll Eliot Ness, Spezialagent des Schatzamtes, den illegalen Alkoholstrom zum Versiegen bringen. Zwischen Korruption und Bestechung spielt Kreuzritterpolizist Ness die Rolle des einzig Guten in einer durch und durch bösen Stadt. Erst als Ness auf den Straßenpolizisten Malone trifft, wendet sich das Blatt. Gemeinsam mit dem Buchprüfer Oscar Wallace und dem Agenten George Stone gründen sie den Trupp der Unbestechlichen und öffnen Türen, die Al Capone lieber verschlossen gehalten hätte. Mit jeder erfolgreich vereitelten Alkohollieferung droht sich die Schlinge um Al Capones Hals fester zuzuziehen, was dieser mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Al Capone will Ness tot sehen, und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Als die Familie von Ness bedroht wird, plagen diesen Zweifel. War der Einsatz zu hoch? Als nach weiteren Toten alles verloren scheint, zieht Malone einen letzten Trumpf aus dem Ärmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Eliot Ness) Sean Connery (Jim Malone) Charles Martin Smith (Oscar Wallace) Robert De Niro (Al Capone) Andy Garcia (George Stone) Patricia Clarkson (Catherine Ness) Billy Drago (Frank Nitti) Originaltitel: The Untouchables Regie: Brian De Palma Drehbuch: David Mamet Kamera: Stephen H. Burum Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16