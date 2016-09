Spiegel TV Wissen 03:30 bis 04:25 Dokumentation Luka Magnotta - Aus dem Leben eines Internet-Killers CDN 2012 Merken Magnotta wird beschuldigt, in Montreal den 33-jährigen chinesischen Studenten Jun Lin ermordet, sich an der Leiche vergangen und sie zerstückelt zu haben. Zudem soll er die Tat gefilmt, ins Internet gestellt und Leichenteile an politische Parteien verschickt haben. Der Film zeichnet die skurrile Biographie dieses Luka Magnotta nach und versucht dessen Gedanken- und Gefühlswelt zu erschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunting Magnotta Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 396 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 206 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 126 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 121 Min.