History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Der Schatz des Müllmanns USA 2015 Stereo 16:9 Merken Für einen guten Zweck will in Maryland eine Hühnerfarm, die zum Familienmuseum wurde, ihre Sammlung etwas verkleinern. Mike und Frank tragen gerne etwas dazu bei, besonders als sie entdecken, dass sie hier vielleicht auf eine Goldader gestoßen sind. In New Jersey hat der "Schrott-Mann" Mike haufenweise Zeug auf sehr kleinem Raum untergebracht. Der ehemalige Müllmann hat die meisten Stücke seiner unglaublichen Sammlung umsonst bekommen und will jetzt gern ein Geschäft machen. In Iowa muss Danielle wegen eines Paars Clownsschuhe Detektivarbeit leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12