TNT-Serie 03:10 bis 03:55 Serien Revenge Sünden USA 2013 16:9 Merken Aiden kehrt zurück und will sich an Emily rächen, nachdem er von ihr verraten wurde. Um sein Ziel zu erreichen, schließt er sich Victoria an. Charlotte möchte indes Conrad helfen, ist aber entsetzt, als sie erfährt, dass er von der Bombe wusste, die Declan getötet hat. Emily will an Paul Whitley Rache üben, der einst im Vorstand von Grayson Global saß, nun aber zum Glauben gefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Barry Sloane (Aiden Mathis) Originaltitel: Revenge Regie: John Scott Drehbuch: Joe Fazzio Kamera: John Smith Musik: Fil Eisler

