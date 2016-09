TNT-Serie 22:40 bis 23:25 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Barbara USA 2007 16:9 Merken Barbara Lakey ist adoptiert. Nach dem Tod ihrer Pflegemutter findet sie heraus, dass ihre leibliche Mutter nach ihrer Geburt ermordet wurde. Doch warum werden wichtige Details in den damaligen Ermittlungsakten nicht erwähnt? Welche Rolle spielte zum Beispiel das von Nonnen geleitete Heim, in dem ihre Mutter sie zur Welt brachte? Und wie groß muss der Druck auf sie als unverheiratete junge Frau gewesen sein, die den Normen der rigiden Gesellschaft der 60er nicht entsprach? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Jillian Boyd (Barbara Lakey) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Jennifer Johnson Kamera: Paul Sommers Musik: Michael Levine