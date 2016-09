TNT-Serie 17:05 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Französisch für Fortgeschrittene USA 2011 16:9 Merken Bei einem Wettkampf schwimmt Emily in der zweiten Runde gegen Paige. Beide kämpfen um die Startposition beim großen Schwimmwettkampf. Aria will derweil unbedingt mehr über Ellas Eintrittskarten für die Museumseröffnung erfahren, während Hanna Caleb noch einen Gefallen schuldet. Spencer erklärt sich bereit, Toby Nachhilfe in Französisch zu geben, um so neue Antworten zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Chad Lowe (Byron Montgomery) Shay Mitchell (Emily Fields) Lindsey Shaw (Paige McCullers) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chris Grismer Drehbuch: Maya Goldsmith, Bryan M. Holdman Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12