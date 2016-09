TNT-Serie 15:30 bis 16:15 Jugendserie O.C., California Das Musterhaus USA 2003 Merken Nachdem Ryans Mutter ihren Sohn aufgegeben hat und weggezogen ist, bleibt Sandy keine andere Wahl: Er muss den Jungen an die Fürsorge übergeben. Als Ryan davon erfährt, legt er sich einen Plan zurecht, wie er nachts unbemerkt verschwinden könnte. Seth hat aber eine bessere Idee und schlägt als mögliches Versteck ein nicht fertiggestelltes Musterhaus vor, das die Firma seiner Mutter gebaut hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Doug Liman Drehbuch: Allan Heinberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12

