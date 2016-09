TNT Comedy 23:25 bis 23:35 Trickserie Robot Chicken Außerirdische Lebensform vs. Terminator USA 2013 16:9 Merken Die Autoren der Serie stellen sich die Frage, was passieren würde, wenn der Alien aus Alien ein anderer Alien wäre. Bert aus der Sesamstraße bekommt einen neuen Mitbewohner. Zudem erfahren wir, wie sich der Terminator als Stiefvater geschlagen hätte und Papa Schlumpf erfährt, was hinter den Kulissen vor sich geht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Robot Chicken

