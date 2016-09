TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der traurige Partybus USA 2016 16:9 Merken Das Hollywood-Abenteuer von Caroline und Max geht weiter nachdem Caroline die Rechte an ihrer Lebensgeschichte an das Studio abgetreten hat, damit der Film gedreht werden kann. Nicht so rund läuft es hingegen für Max. Die ist am Boden zerstört, als Randy nicht einmal persönlich, sondern durch seinen Therapeuten Elliot mit ihr Schluss macht. Caroline versucht, ihre Freundin aufzuheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Chris La Fountaine