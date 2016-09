TNT Comedy 19:25 bis 19:50 Comedyserie Two and a Half Men Feuchtfröhliche Weihnacht USA 2013 16:9 Merken Alan trifft sich immer noch mit Paula, die früher einmal ein Mann war. Als er deren Ex-Frau Rachel kennenlernt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Jenny verbringt eine stürmische Nacht mit der attraktiven Brooke. Jenny ist Feuer und Flamme und möchte gern ein zweites Date, doch ihre Herzensdame hat ihr eine falsche Nummer hinterlassen. Der einzige Anhaltspunkt: Brooke arbeitet in einem Waxing-Studio. Walden stattet ihr im Salon kurzerhand einen Besuch ab und stellt sie zu Rede. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Diane Farr (Rachel) Paula Marshall (Paula) Alyson Michalka (Brooke) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Saladin Patterson, Matt Ross, Max Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12