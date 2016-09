TNT Comedy 17:30 bis 17:55 Comedyserie Friends Ein Huhn und eine Ente USA 1997 16:9 Merken Joey kauft ein Haustier: ein Küken! Doch wie versorgt man ein so kleines Geschöpf? Für Chandler steht fest, dass es unbedingt einen Spielkameraden braucht. Also kauft er noch eine Ente. Leider entpuppt sich das Küken schließlich als Huhn! Rachel hat einen wichtigen Termin, muss aber zudem mit einer gebrochenen Rippe kämpfen. Ross steht ihr zur Seite, lässt dafür selbst einen entscheidenden Termin sausen - wie sie später erfährt - und die beiden kommen sich wieder etwas näher. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel Green) Courteney Cox (Monica Geller) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt Leblanc (Joey Tribbiani) Matthew Perry (Chandler Bing) David Schwimmer (Dr. Ross Geller) Jon Favreau (Pete Becker) Originaltitel: Friends Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Chris Brown Kamera: Mikel Neiers, Ken Lamkin