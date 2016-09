Disney Cinemagic 03:30 bis 05:15 Fantasyfilm Ein toller Käfer USA 1968 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken A star was born! Als der perlweiße Volkswagen, Model Käfer mit Faltdach, den roten, weißen und blauen Rennstreifen under Nummer "53" auf Türen und Motorhaube das erste mal auf der Leinwand erschien, fuhr er sich in Rekordzeit in die Herzen der Zuschauer weltweit. "Ein toller Käfer" war der umsatzstärkste Film des Jahres der Walt Disney Studios und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Disney Komödien. Der kleine Volkswagen ist Kult: 1977 wurde sein Reifenabdruck vor dem berühmten "TCL Chinese Theatre" in Hollywood in Zement verewigt. Die Startnummer 53 erhielt Herbie von Bill Walsh, dem Produzenten der Herbie-Reihe. Ein von ihm favorisierter Baseballspieler trug diese Nummer. Herbie ist kein gewöhnliches Auto, sondern eine "Persönlichkeit" mit eigenem Willen. Sein Besitzer ist der unsympathische und grobe Rennfahrer Peter Thorndyke (David Tomlinson). Zum Glück wird der kleine Käfer von dem erfolglosen Rennfahrer Jim Douglas (Dean Jones) gerettet. Aus Dankbarkeit beschließt Herbie, alles zu geben, was in ihm steckt, und so fahren Herbie und Jim einen Sieg nach dem anderen ein. Vorbesitzer Thorndyke will das nicht glauben und versucht alles, den Superkäfer zurückzubekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dean Jones (Jim Douglas) Michele Lee (Carole Bennett) David Tomlinson (Peter Thorndyke) Buddy Hackett (Tennessee Steinmetz) Joe Flynn (Havershaw) Benson Fong (Mr. Tang Wu) Joe E. Ross (Detektiv) Originaltitel: The Love Bug Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Bill Walsh, Don DaGradi Kamera: Edward Coleman Musik: George Bruns Altersempfehlung: ab 6

