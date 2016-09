Disney Cinemagic 01:30 bis 02:55 Komödie Die Eishockey - Prinzessin USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 14jährige Katelin Kingsford widmet jeden freien Moment dem unbarmherzig harten Eiskunstlauf. Als eine berühmte russische Trainerin anbietet, sie an einer Privatschule zu trainieren, ist Katelin bereit, alles und jeden dafür zu opfern. Einziger Haken: sie muss, um ein Stipendium für die Akademie zu erhalten, im Eishockeyteam spielen. Vor ihren Teamkameradinnen verheimlicht sie ihr zweites Leben als Eiskunstläuferin, denn die nehmen diesen Sport so überhaupt nicht ernst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordan Hinson (Katelin Kingsford) Whitney Sloan (Hollywood Henderson) Cristine Rose (Natasha Goberman) Ryan Malgarini (Bradley Kingsford) Tania Gunadi (MoJo) Amy Halloran (Ronnie) Brittany Curran (Pamela) Originaltitel: Go Figure Regie: Francine McDougall Drehbuch: Patrick J. Clifton, Beth Rigazio Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Ken Burgomaster