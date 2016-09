Disney Cinemagic 18:20 bis 20:15 Trickfilm Cars USA 2006 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um das beste Rennauto aller Zeiten zu werden, muss Lightning McQueen nur noch einen Sieg einfahren - in Kalifornien. Siegesgewiss macht er sich auf den weiten Weg von der Ostküste zum Austragungsort. Durch ein Missgeschick landet er jedoch im verschlafenen Städtchen Radiator Springs, abseits der Route 66. Als er aus Versehen die Straße beschädigt, findet er sich plötzlich im Gefängnis wieder. McQueen wird dazu verurteilt, die Straße eigenhändig zu reparieren. Durch die harte Arbeit und seine neuen Freunde lernt McQueen die Langsamkeit zu schätzen und den Weg als Ziel zu sehen. Der Golden Globe prämierte Animationsfilm Cars erzählt die beeindruckende Geschichte von Lightning McQueen, der um das beste Rennauto aller Zeiten zu werden nur noch einen einzigen Sieg einfahren muss. Siegessicher macht er sich auf den weiten Weg von der Ostküste zum Austragungsort in Kalifornien. Durch ein Missgeschick landet er jedoch im verschlafenen Städtchen Radiator Springs abseits der Route 66. Als er aus Versehen die Straße beschädigt, findet er sich plötzlich im Gefängnis wieder. McQueen wird dazu verurteilt, die Straße eigenhändig zu reparieren. In der Zwischenzeit macht das Rennauto Bekanntschaft mit Leuten wie dem schnellsten Rückwärtsfahrer der Welt, einem italienischen Schuhverkäufer und einem verliebten Porsche. Durch die harte Arbeit und seine neuen Freunde lernt McQueen die Langsamkeit zu schätzen - der Weg ist das Ziel. Dank McQueen lässt sich das Renn-Hauptquartier in Radiator Springs nieder und verleiht dem einst verschlafenen Ort neuen Glanz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Brühl (Lightning McQueen) Bettina Zimmermann (Sally) Friedrich Schönfelder (Doc Hudson) Reinhard Brock (Hook) Rick Kavanian (Luigi) Marcantonio Moschettini (Gudio) Sandra Schwittau (Flo) Originaltitel: Cars Regie: John Lasseter Drehbuch: Don Fegleman, John Lasseter, Joe Ranft, Kiel Murray, Phil Lorin, Jorgen Klubien Kamera: Jeremy Lasky, Jean-Claude Kalache Musik: Randy Newman