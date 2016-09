Disney Cinemagic 16:50 bis 18:05 Trickfilm TinkerBell USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Feen leben an einem magischen Ort außerhalb unserer Vorstellungskraft, dem Tal der Feen. Jede Fee hat eine ganz besondere Gabe, etwas das nur sie kann. So auch Tinkerbell. Sie ist eine Kupferkesselfee und hat das Talent Dinge zu reparieren. Aber sie ist alles andere als glücklich damit. Viel lieber würde sie auch mit Tieren sprechen, das Wasser beeinflussen oder Licht biegen und formen können wie Ihre Freundinnen. Eines Tages wird aber genau ihre Gabe in einer brenzligen Situation benötigt und schließlich erkennt sie, dass wirklich jedes Talent wichtig ist... Wie erhält die Natur ihren Glanz? Wer gibt ihr Licht und Farbe? Wie und warum kommen und gehen die Jahreszeiten? Tinkerbell nimmt die kleinen und großen Zuschauer mit auf die Reise in das geheimnisvolle Tal der Feen und erzählt die atemberaubende Geschichte von Disneys berühmtester Fee - in ihrem ersten eigenen Film "TinkerBell". Die Zuschauer besuchen ein Land voller Abenteuer und Geheimnisse und erleben, wie Tinkerbell zusammen mit ihren vier Freundinnen un ein klein bisschen Feenstaub den Winter in Frühling verwandelt. "TinkerBell" erzählt in fantastischen Bildern die bezaubernden Abenteuer der weltbekannten Fee und begeistert so nicht nur Kinder, sondern die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Gabrielle Pietermann (TinkerBell) Stephanie Kellner (Klara) Shandra Schadt (Emily) Originaltitel: Tinker Bell Regie: Bradley Raymond Drehbuch: Jeffrey M. Howard, J.M. Barrie, Bradley Raymond Musik: Joel McNeely