Animal Planet 23:15 bis 23:35 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Die "Swamp Brothers" kümmern sich in dieser Episode auf ihrer Farm um ungebetene Gäste: Robbie und Stephen machen Jagd auf Schwarznattern. Wegen ihrer Schnelligkeit werden die Reptilien in den USA auch "Racers" genannt und sind äußerst unbeliebt, weil sie den Nachwuchs anderer Arten auffressen. Bei der Nahrungssuche ist im Tierreich generell kein Platz für Sentimentalitäten, aber dieses Mal geht es den Nattern selbst an den Kragen: Die Schlammbrüder verfüttern die eingefangenen Exemplare nämlich an ihre Königskobras. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers

