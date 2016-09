Animal Planet 17:15 bis 18:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Garantie auf Lebenszeit USA 2015 Merken 2002 hat Pete Nelson seiner Freundin Lolly ein Atelier in die Baumkrone gezimmert. Dort konnte sie ihrer Berufung als Malerin nachgehen. Doch im Laufe der Jahre wurden die Bilder der Hobby-Künstlerin immer größer, deshalb ist sie mittlerweile in eine Scheune umgezogen. In dieser Folge wird das kleine Studio zu einem schmucken Gästehaus umfunktioniert. Die Profi-Handwerker bauen ein WC ein und erweitern das Aussichtsdeck, damit Lollys Besucher den wunderbaren Blick auf die Berge genießen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters