National Geographic Wildlife 23:25 bis 00:10 Dokumentation Die Krokodiljäger Krokodile in der Stadt AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das "Crocodile Management Team" des Nordterritoriums von Australien hat die Aufgabe, sämtliche Krokodile zu fangen, die über die vielen Wasserstraßen und Zuflüsse in die Stadt kommen. Tommy und Joey aus dem Team wurden gerufen, um ein besonders riesiges Krokodil einzufangen, das mittlerweile eine ganze Gemeinde terrorisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Croc Catchers

