National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:00 Dokumentation Unterwegs in Australien Der Busch GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray trifft sich im You-Yang-Nationalpark, südwestlich von Melbourne, mit Forscherin Janine Duffy. Im Eukalyptuswald beobachten sie einen Koala, der sein Territorium absteckt. Anschließend besucht Ray das Mount Rothwell Reservat, wo ihm ein seltener Geselle über den Weg läuft: Riesenbeutelmarder gelten auf dem Festland Australiens als nahezu ausgestorben. Schließlich reist der Abenteurer und Filmemacher noch zum Lake Victoria, wo er bei einer Kanufahrt die Chance hat, eine Gruppe von Schnabeltieren in freier Natur zu erleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Australia with Ray Mears