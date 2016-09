National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Die komischsten Tiergesichter Einfach außergewöhnlich AUS 2015 2016-09-17 04:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Es sind die schrägen Vögel, die aus der Masse herausstechen! Ob Plattnase, Schrumpelhaut oder Glubschaugen - wenn Tiere aufgrund ihres bizarren Aussehens gemieden werden, liegt dies meistens an Unkenntnis. Sobald man erfährt, warum die Evolution manche Wesen mit absonderlich und befremdlich wirkenden Körpermerkmalen ausgestattet hat, verwandelt sich die Abneigung schnell in Faszination. Denn so abstrus das gewisse Etwas mancher Kreaturen in optischer Hinsicht zunächst erscheinen mag, so funktional ist es bei genauerem Hinsehen - und wird so zur Schlüsselfunktion für das Überleben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: World's Weirdest Animal Faces