National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Lebenslang auf Bali GB 2009 2016-09-16 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1985 wird der australische Geschäftsmann Chris Parnell auf Bali festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Er soll versucht haben, zwölf Kilogramm Marihuana zu schmuggeln. Parnell sieht nur eine Chance, der Todesstrafe zu entgehen. Er muss eine geistige Störung vortäuschen. Tatsächlich gelingt es ihm, das Gericht glauben zu machen, er sei nicht richtig bei Verstand und wird in eine geschlossene Einrichtung für geistig Behinderte eingewiesen. Ein Fluchtversuch wird Parnell wenig später jedoch zum Verhängnis: Seine Tarnung fliegt auf, und er wird zu lebenslanger Haft in einer normalen Justizvollzugsanstalt verurteilt. Noch will der Australier allerdings nicht aufgeben und startet einen zweiten Fluchtversuch, diesmal als Frau verkleidet. Wird der Ausbruch diesmal gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

