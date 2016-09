National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Schrottplatzgeschäfte USA 2011 2016-09-16 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Missverstanden und verfolgt - die Geschichte der Sinti und Roma ist eine Geschichte der Vorurteile. Das ist auch in den USA nicht anders. Die Serie "American Gypsies" begleitet die New Yorker Roma-Familie Johns bei ihrem täglichen Kampf um die eigene Identität. Althergebrachte Traditionen und die Anpassung an die Realitäten des 21. Jahrhunderts machen den verschiedenen Generationen des Clans zu schaffen. Die Johns leben nach einem strengen Ehrenkodex, doch auch sie wollen ihren Anteil vom Amerikanischen Traum. Um diesen zu verwirklichen, müssen sie sich auf dem hart umkämpften Wahrsagemarkt von Manhattan behaupten. Die Tarotkarten liegen auf dem Tisch, und die Konkurrenz schläft nicht. In "American Gypsies" öffnet NATIONAL GEOGRAPHIC die Tür zu einer faszinierenden Welt und gewährt ungewohnt offene Einblicke in Kultur und Alltag eines lange verachteten Volkes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Gypsies