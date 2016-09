National Geographic People 19:25 bis 19:50 Dokumentation Traumjob Down Under Ranger für einen Tag AUS 2010 2016-10-08 08:10 Stereo 16:9 Merken Bens süßes Leben voller Tauchausflüge und Sonnenbäder ist um eine Attraktion reicher: Er darf bei einem Yachtrennen mitmachen! Nach soviel Action ist es Zeit für ein wenig Beschaulichkeit, als Ben seine Eltern auf Hamilton Island begrüßen darf. Während Ben sich anschließend unter anderem der schönen Kunst der Falknerei widmet und sich um verletzte Schildkröten kümmert, ist auch seine Freundin Bre schwer beschäftigt. Nach einem Vorstellungsgespräch, das ihr vielleicht den lang ersehnten Traumjob einbringen wird, muss sie eilig aufbrechen und zu einem lang geplanten Familientreffen nach Kanada fliegen. Wohl oder übel muss Ben von nun an eine Weile ohne Bre auskommen - aber für allerlei Ablenkungen ist gesorgt... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Best Job In the World