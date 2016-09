13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Mehr über Mary USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Reserve Offizier James Sims wird tot aufgefunden. Dieser hatte zuvor Ecstasy konsumiert und anschließend eine so große Menge an Wasser getrunken, dass er innerlich geradezu ertrunken ist. Doch das Ecstacy wurde ihm von jemand Fremdes ohne seinen Willen verabreicht. Kurz nachdem Gibbs (Mark Harmon) und das Team die Nachforschungen in dem Fall übernehmen, bekommen sie es mit einer zweiten Leiche zu tun, die auf dieselbe Art und Weise umgebracht wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Scott Williams, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk