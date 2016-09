13th Street 17:00 bis 17:50 Serien The Art of More - Tödliche Gier Ein offenes Wort USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während Graham (Christian Cooke) seine Freundin Elizabeth (Savannah Basley) zu einem Familientreffen anlässlich des ersten Todestags seines Vaters mitnimmt, machen ihm und seinen Kompagnons die Nachwirkungen des Geschäfts mit den Russen zu schaffen. Gleichzeitig werden auf einer Auktion Gegenstände der unglücklich verlaufenen Antarktis-Expedition von Robert Falcon Scott angeboten und Roxanna (Kate Bosworth) gerät ins Visier von Erpressern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Cooke (Graham Connor) Kate Bosworth (Roxanna Whitman) Cary Elwes (Arthur Davenport) Dennis Quaid (Samuel Brukner) Originaltitel: The Art of More Regie: Eric Canuel Drehbuch: Chuck Rose Kamera: Pierre Jodoin Musik: Mario Sévigny