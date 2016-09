FOX 03:20 bis 03:40 Comedyserie How I Met Your Mother Zwölf wuschige Weiber USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gestern noch Freunde, heute Rivalen: Marshall trifft im Prozess gegen einen Chemiekonzern auf seinen alten Kommilitonen Brad. Der vertritt die Gegenseite. Das Blatt wendet sich unglücklicherweise gegen Marshall, denn Brad setzt unfaire Mittel ein. Als Marshall seinen Freunden von dem Fall berichtet, werden alte Geschichten aufgetischt. Es geht um Situationen, in denen sie einst selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Wer von ihnen dabei wohl die härteste Geschichte auf Lager hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Joe Manganiello (Brad Morris) David Burtka (Scooter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Eric Falconer, Chris Romano Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart

