FOX 21:00 bis 21:45 Actionserie Longmire Tapferkeit und Ehre USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Niemand im gesamten Team glaubt Branch und seinen Vermutungen im Fall von David Ridges. Auch Walt hat starke Bedenken hinsichtlich des Verhaltens seines Kollegen. Als der Sheriff allerdings das Mobiltelefon von Ridges in die Finger bekommt, stößt er auf äußerst verdächtige Informationen, denen er ohne zu zögern nachgeht. Und während es für Henrys Prozess gerade nicht gut aussieht, muss Vic eine wichtige Entscheidung fällen - eine, die den Lauf ihrer Zukunft dramatisch beeinflussen wird. Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Graham Greene (Malachi Strand) Originaltitel: Longmire Regie: T.J. Scott Drehbuch: Sarah Nicole Jones Kamera: Cameron Duncan Musik: David Shephard