FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Meine Freundin, ihr Vater und ich USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Bei einem Treffen zwischen La Grenouille, Jeanne und Tony kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein Mitarbeiter von La Grenouille will Tonys Auto umparken, als dieses plötzlich explodiert. Dabei muss das gesamte NCIS-Team zusehen. Sie entdecken eine Leiche in den Wrackteilen. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Shane Brennan Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk