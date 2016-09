National Geographic 03:25 bis 04:15 Dokumentation Die Rätsel der Toten Dem Tod auf der Spur GB 2004 Stereo 16:9 Merken Mehr als die Hälfte der US-amerikanischen Forensiker haben sich ihr Wissen an der Anthropology Research Facility in Tennessee angeeignet. Dort, in einem der außergewöhnlichsten Forschungszentren der USA, lagerten bislang über 400 Leichen - kein Wunder also, dass das Forschungszentrum in den USA auch unter dem Namen "Body Farm" bekannt ist. National Geographic zeigt, wie Wissenschaftler die Grenzen der Forensik tagtäglich neu definieren und dabei bahnbrechende Methoden der Mordaufklärung entwickeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Dead

