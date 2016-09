National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Invasion Erde GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im US-Bundesstaat Texas behaupten einige Menschen, dass ihre nicht zu erklärenden körperlichen Beschwerden von einem riesigen, glühenden, diamantförmigen Objekt herrühren. In Arizona wird von einer Massensichtung von Lichtern berichtet, die über den Himmel glitten. Einige der Zeugen warfen der Regierung später vor, die Sache vertuschen zu wollen. Und am Himmel über Brasilien spielen Jet-Piloten unter hohem Einsatz Katz und Maus mit undefinierbaren Lichtern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invasion Earth