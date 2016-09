National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Der Teufel steckt im Detail CDN 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Am 8. September 1989 hebt in Oslo eine Propellermaschine der norwegischen Fluggesellschaft Partnair in Richtung Hamburg ab. An Bord der 36 Jahre alten Convair des Fluges 394 befinden sich 50 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Als die Maschine eine Flughöhe von etwa 6.500 Metern über dem Meeresspiegel erreicht hat, geschieht plötzlich das Unfassbare: Ohne erkennbaren Grund verliert die betagte Convair binnen Sekunden massiv an Höhe und stürzt schließlich vor der Küste Dänemarks in die eiskalte Nordsee. Keiner an Bord überlebt die Katastrophe. Was hat zum Absturz der Maschine geführt? Die Ermittler stehen lange vor einem Rätsel, bis sie glauben, den Schlüssel gefunden zu haben: Eine Schraube könnte das tragischste Flugzeugunglück der norwegischen Geschichte verursacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Anthony Rozankovic